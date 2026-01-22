Зеленский захотел дать подзатыльник Виктору, которому комфортно в Москве
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе резко раскритиковал неназванного европейского политика по имени Виктор — судя по всему, он говорил про премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Во время выступления политик заявил, что такие Викторы «заслуживают подзатыльника», сообщает «Царьград».
Зеленский заявил, что политические деятели, живущие за счет европейского финансирования, но при этом «продающие» интересы Европы, заслуживают удара по голове.
«Каждый Виктор, который живет за счет денег Европы и в то же время пытается продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник. И если ему комфортно в Москве, это не означает, что мы должны позволить европейским столицам превратиться в маленькие Москвы», — заявил президент Украины на швейцарском форуме.
Хотя фамилия «Виктора» не была произнесена официально, это высказывание связывают с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Как известно, Будапешт неоднократно тормозил введение новых ограничений против России, соглашаясь на них только после длительных торгов с Брюсселем. В ноябре 2025 года венгерский премьер Виктор Орбан также провел четырехчасовые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. До этого он посещал Москву летом 2024 года в рамках самопровозглашенной «мирной миссии», которую в ЕС называли несанкционированной.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.