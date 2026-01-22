Зеленский захотел дать подзатыльник Виктору, которому комфортно в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе резко раскритиковал неназванного европейского политика по имени Виктор — судя по всему, он говорил про премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Во время выступления политик заявил, что такие Викторы «заслуживают подзатыльника», сообщает «Царьград» .

Зеленский заявил, что политические деятели, живущие за счет европейского финансирования, но при этом «продающие» интересы Европы, заслуживают удара по голове.

«Каждый Виктор, который живет за счет денег Европы и в то же время пытается продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник. И если ему комфортно в Москве, это не означает, что мы должны позволить европейским столицам превратиться в маленькие Москвы», — заявил президент Украины на швейцарском форуме.

Хотя фамилия «Виктора» не была произнесена официально, это высказывание связывают с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Как известно, Будапешт неоднократно тормозил введение новых ограничений против России, соглашаясь на них только после длительных торгов с Брюсселем. В ноябре 2025 года венгерский премьер Виктор Орбан также провел четырехчасовые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. До этого он посещал Москву летом 2024 года в рамках самопровозглашенной «мирной миссии», которую в ЕС называли несанкционированной.

