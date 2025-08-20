Кашин: ЕС и Украина согласились с Путиным и Трампом по урегулированию кризиса

Основным результатом переговоров между президентом США Дональдом Трампом, украинским лидером Владимиром Зеленским и представителями европейских стран стало принятие американского подхода и позиции президента России Владимира Путина к разрешению украинского кризиса. Об этом заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, пишет «Лента.ру» .

По словам Кашина, украинская сторона и европейские руководители приняли ключевые элементы стратегии по прекращению военных действий, которую Трамп предварительно обсудил с Путиным во время встречи в Анкоридже 15 августа.

Политолог отметил, что Украина и Европа проявили готовность обсуждать политические условия для постоянного прекращения огня, а не временных мер, что помогло Трампу достичь поставленных задач.

Встреча Трампа и Зеленского, а также европейских лидеров в Белом доме состоялась 18 августа. По данным экспертов, лидеры Евросоюза посещали Вашингтон в том числе, чтобы получить политические гарантии для себя.