Европейцы встречались с Трампом, чтобы получить политические гарантии

Исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко, доктор экономических наук Николай Межевич поделился своей точкой зрения на то, зачем европейцы ездили на встречу с Дональдом Трампом, пишет «Общественная служба новостей» .

«Существует проверенная веками практика анализа переговоров через учет или не учет протокольных формальностей. Кто как стоял, кто во что был одет. Сколько секунд государь-император уделил беседе с немецким послом, а сколько с британским, а сколько с французским. Это были времена не то чтобы хорошие, не то чтобы бескровные, но все-таки другие», — поделился он.

Он считает, что европейцы ездили, а точнее, летали за океан не для защиты Зеленского. Европейцы проговаривали дополнительные условия для себя.

«На самом деле, вопрос о европейском политическом единстве уже стоит ребром. Чем больше они говорят о своей нерушимости и своем единстве, тем больше возникает в этом сомнений», — заключил Межевич.