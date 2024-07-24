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Картаполов: Россия пойдет на переговоры с Украиной только на своих условиях

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что РФ согласится на переговоры с Украиной только в случае, если на них будут зафиксированы российские условия и позиция, сообщает SHOT .

«На переговорах должны быть зафиксированы наши условия. Готовность Украины — вопрос не первостепенный», — рассказал Картаполов.

По словам депутата, переговоры могут пройти, когда западные кураторы Украины смогут принять условия РФ. Переговоры рано или поздно состоятся, поскольку у Киева нет другого выхода.

Ранее Картаполов заявил, что введение дисциплинарной ответственности за использование гаджетов в зоне проведения спецоперации на Украине не будет распространяться на устройства, которые используют для выполнения боевых задач.