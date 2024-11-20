Картаполов: кабель в Балтийском море перерезала рыба-пила

Председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что телекоммуникационные кабели в Балтийском море разрушила рыба-пила. Таким образом он ответил на мнения, что Россия якобы может быть причастна к произошедшему на дне Балтики, сообщает «Вы слушали маяк» .

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что «никто не верит в то, что этот кабель случайно был разорван». По словам немецкого министра, власти исходят из того, что на дне Балтики произошла диверсия.

Один из поврежденных кабелей — C-Lion1 — пролегает вдоль трубопровода «Северный поток». Он проходит между городом Росток и Хельсинки.

Издание Bild* утверждало, что капитан китайского судна, которое подозревается в повреждении кабелей в Балтийском море, якобы оказался гражданином России.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента в России.