Канцлер ФРГ Шольц раскритиковал Маска за поддержку правых партий в Европе

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не впечатлен действиями американского предпринимателя Илона Маска, который поддерживает правые партии в Европе, сообщает ТАСС .

По мнению Шольца, Маск не должен вмешиваться во внутренние дела других стран, в том числе в дела Германии и Великобритании.

«Что действительно должно нас беспокоить, так это то, что такой влиятельный в СМИ человек, как Илон Маск, поддерживает крайне правые партии в Европе, например в Великобритании, Германии и многих других странах», — заявил Шольц на предвыборном мероприятии в городе Швальбах.

По мнению Шольца, такие действия со стороны Маска заслуживают критики. При этом он не стал перечислять названия партий, которые поддерживает американский предприниматель, например, в самой Германии.

В последнее время глава Tesla и SpaceX активно вмешивается в политическую жизнь европейских держав. Особенно достается британскому премьеру Киру Стармеру, которого Маск призывает уйти в отставку. Маск также заявил, что Европа скоро погибнет, если ничего не изменит.