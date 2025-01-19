Илон Маск предрек гибель Европы, если она не изменится
Илон Маск: Европе нужно измениться, чтобы не погибнуть
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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Европе нужно измениться ради спасения. По его словам, люди недовольны жизнью, сообщает РИА Новости.
Маск подчеркнул, что жители Европы больше не имеют надежды на будущее. Некоторые считают ее «плохой» для жизни. Повсюду чувствуется сплошной пессимизм.
«Это приведет к концу Европы. Поэтому она должна измениться», — заявил Маск.
Накануне американский бизнесмен опубликовал в социальных сетях лозунг: «Сделаем Европу вновь великой».
Ранее в Британии выпустили мерч с Маском в образе мускусной крысы. Картинку подписали: «Страшно вонючий гигантский водяной грызун, обитающий в Америке».