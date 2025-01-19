Илон Маск предрек гибель Европы, если она не изменится

сегодня в 13:15

Илон Маск: Европе нужно измениться, чтобы не погибнуть

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Европе нужно измениться ради спасения. По его словам, люди недовольны жизнью, сообщает РИА Новости .

Маск подчеркнул, что жители Европы больше не имеют надежды на будущее. Некоторые считают ее «плохой» для жизни. Повсюду чувствуется сплошной пессимизм.

«Это приведет к концу Европы. Поэтому она должна измениться», — заявил Маск.

Накануне американский бизнесмен опубликовал в социальных сетях лозунг: «Сделаем Европу вновь великой».

Ранее в Британии выпустили мерч с Маском в образе мускусной крысы. Картинку подписали: «Страшно вонючий гигантский водяной грызун, обитающий в Америке».