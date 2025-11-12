Канада расширила список санкций в отношении России

сегодня в 17:43

Канадское правительство расширило перечень лиц, подпадающих под санкции в отношении России, добавив 13 граждан и 11 организаций, пишет ТАСС .

Соответствующее заявление о расширении санкционного списка опубликовано министерством иностранных дел Канады.

Согласно заявлению, министр иностранных дел Канады Анита Ананд сообщила о введении новых ограничительных мер против России из-за украинского кризиса.

В обновленный санкционный список вошли 13 физических лиц и 11 юридических лиц, включая структуры, предположительно связанные с производством беспилотных летательных аппаратов в России.

