Канада расширила список санкций в отношении России
Канадское правительство расширило перечень лиц, подпадающих под санкции в отношении России, добавив 13 граждан и 11 организаций, пишет ТАСС.
Соответствующее заявление о расширении санкционного списка опубликовано министерством иностранных дел Канады.
Согласно заявлению, министр иностранных дел Канады Анита Ананд сообщила о введении новых ограничительных мер против России из-за украинского кризиса.
В обновленный санкционный список вошли 13 физических лиц и 11 юридических лиц, включая структуры, предположительно связанные с производством беспилотных летательных аппаратов в России.
