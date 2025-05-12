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Каллас выдвинула ультиматум РФ после предложения Путина о переговорах

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выдвинула ультиматум России после предложения главы РФ Владимира Путина начать переговоры с Украиной. Он касается требования Киева о завершении боевых действий, сообщает РИА Новости со ссылкой на France 24.

«Если не будет прекращения огня, не может быть переговоров под огнем», — сказала Каллас.

Президент России Владимир Путин ночью 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры. Москва выступила с инициативой начать диалог в Турции 15 мая.

Ранее сообщалось, что бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва предложил свою кандидатуру в качестве посредника на ожидаемых переговорах России и Украины.