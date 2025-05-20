Каллас: в ЕС решили снять санкции с Сирии

Экономические санкции, которые ранее вводились против Сирии, снимут. К такому решению пришли главы МИД ЕС, сообщает ТАСС .

О том, что с Сирии снимут санкции, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. Она отметила, что решение приняли по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

По словам Каллас, Европа хочет поддержать население Сирии в восстановлении «новой, инклюзивной и мирной» республики.

Между тем в США считают, что «в ближайшие недели» в Сирии может произойти новый госпереворот. Это связано с тем, что в республике продолжают орудовать группировки боевиков, неподвластные новому руководству государства.