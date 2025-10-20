Каллас: 25 стран ЕС заявили о желании участвовать в трибунале против РФ

25 европейских стран изъявили желание принять участие в «специальном трибунале» против России по Украине. Об этом рассказала глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге, сообщает РИА Новости .

Она заявила, что Европа выделила 10 миллионов евро на создание «специального трибунала». Его участниками обязались быть 25 стран-членов ЕС.

По словам Каллас, сейчас Евросоюз ждет сметные данные, в том числе от Нидерландов. После этого работа по созданию «трибунала» продолжится.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что ЕС хочет прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине. В этих целях объединение создает спецтрибунал.

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев резко раскритиковал создание «трибунала». Он задался риторическим вопросом о том, кого на самом деле следует привлекать к ответственности за разжигание конфликта.

В Кремле же отмечали, что Москва отвергает обвинения Киева. Она не будет реагировать на попытки создать «трибунал».

