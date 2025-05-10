Кая Каллас выразила надежду на участие США в «спецтрибунале» против России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, высказала надежду, что Соединенные Штаты присоединятся к так называемому «спецтрибуналу» против России. Об этом сообщает «Укринформ».

Она напомнила, что США работали над созданием трибунала совместно с Евросоюзом в течение двух лет, но затем вышли из этой инициативы.

«Американцы сделали много, и мы надеемся, что они вернутся к этому вопросу, так как все технические аспекты уже улажены», — отметила Каллас.

Она также добавила, что другие страны могут присоединиться к этому «спецтрибуналу».

В конце января генсек Совета Европы Ален Берсе заявил, что Украина продолжит добиваться создания «спецтрибунала» для президента России Владимира Путина и других высокопоставленных представителей РФ. По его словам, Совет Европы не откажется от идеи создания «спецтрибунала» по вопросам «агрессии против Украины».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва не планирует реагировать на желания ряда европейских стран учредить «антироссийский трибунал».