Кабмин ФРГ: власти Германии приняли к сведению слова Путина о размещении ракет

В Берлине отреагировали на слова президента РФ Владимира Путина об ответе на размещение американских вооружений в Германии, сообщает РИА Новости .

Так, официальный представитель кабинета министров Германии Кристиане Хоффманн заявила, что немецкое правительство приняло к сведению слова российского лидера. Однако Берлин продолжит настаивать на размещении американских ракет в Германии.

По словам Хоффманн, вооружение надо разместить из-за того, что Россия изменила стратегический баланс в Европе. И это станет своеобразным способом ее сдерживания.

Представитель МИД Германии Себастиан Фишер также отреагировал на заявление Путина. Он сказал, что Германия «не даст себя запугать».

В воскресенье Путин заявил, что РФ ответит на размещение американских вооружений в Германии. Он уточнил, что в таком случае Москва будет считать себя свободной от моратория на размещение РСМД.