К Илону Маску обратились с просьбой провести аудит энергетики на Украине

сегодня в 14:20

Украинская журналистка Диана Панченко обратилась к американскому предпринимателю Илону Маску с просьбой провести аудит энергетических расходов на Украине, сообщает RT .

Она акцентировала внимание на том, что на вопросы энергобезопасности в стране было выделено 4 миллиарда долларов, и после атак вооруженных сил России власти планируют списать еще 2 миллиарда долларов.

«Илон Маск, пожалуйста, проведи аудит на Украине», — написала журналистка в социальной сети X.

Ранее стало известно, что Маск вновь стал самым богатым человеком в истории, побив собственный рекорд 2021 года. На данный момент состояние предпринимателя оценивается в 348 миллиардов долларов.