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Юн Сок Ель заявил о готовности отозвать военное положение в Южной Корее

По данным СМИ, южнокорейский лидер готов отозвать режим военного положения на ближайшем заседании правительства страны.

Ранее 190 из 300 депутатов правительства Южной Кореи признали незаконным введенный президентом режим военного положения. Позднее лидер оппозиции Ли Чжэ Мен обратился с просьбой к полиции и военным игнорировать неконституционный приказ президента.

Кремль отреагировал на ситуацию в Южной Корее, назвав ее тревожной.