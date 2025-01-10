Япония вводит новые санкции против России

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Япония вводит санкции против 11 физических и 29 юридических лиц из России

«Япония вводит санкции против 11 физических, 29 юридических лиц из РФ, а также 3 банков», — указано в сообщении агентства.

Под ограничения попали 22 компании из России, один гражданин КНДР и один банк из Грузии, 31 фирма из КНР, ОАЭ, Казахстана, Киргизии, Таиланда, Турции.

Ранее сообщалось, что Токио смягчило правила импорта гибридных автомобилей в Россию.

Также японское посольство в Москве упростило требования для получения туристической визы гражданам России.