Янукович вслед за Путиным мог прилететь в Белоруссию

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OSINT-проекты утверждают, что «самолет Януковича» прилетел в Белоруссию

В Белоруссию, как утверждают OSINT-проекты (ведущие разведку по открытым источникам) в Telegram, прибыл самолет бывшего президента Украины Виктора Януковича. Лайнер французского производства зашел на посадку в аэропорту Гомель, сообщает Life.ru .

Осинтеры заявили, что «самолет Януковича» прибыл в Гомель в 12:50 по белорусскому времени. Утверждается, что бывший украинский лидер прилетел в Белоруссию на бизнес-джете Dassault Falcon 900C (RA-09617), выпускаемом французской компанией Dassault Aviation.

Власти Белоруссии официально не подтверждали вероятный прилет Виктора Януковича в страну.

23 мая в Белоруссию прибыл российский президент Владимир Путин. В республике глава РФ будет находиться два дня с официальным рабочим визитом.