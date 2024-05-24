Янукович вслед за Путиным мог прилететь в Белоруссию
Фото - © Бывший президент Украины Виктор Янукович/РИА Новости
В Белоруссию, как утверждают OSINT-проекты (ведущие разведку по открытым источникам) в Telegram, прибыл самолет бывшего президента Украины Виктора Януковича. Лайнер французского производства зашел на посадку в аэропорту Гомель, сообщает Life.ru.
Осинтеры заявили, что «самолет Януковича» прибыл в Гомель в 12:50 по белорусскому времени. Утверждается, что бывший украинский лидер прилетел в Белоруссию на бизнес-джете Dassault Falcon 900C (RA-09617), выпускаемом французской компанией Dassault Aviation.
Власти Белоруссии официально не подтверждали вероятный прилет Виктора Януковича в страну.
23 мая в Белоруссию прибыл российский президент Владимир Путин. В республике глава РФ будет находиться два дня с официальным рабочим визитом.