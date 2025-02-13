Яковенко про исключение Европы из мировой политики: сделано все возможное

Европа сама исключила себя из мировой политики, сделав для этого все, что только можно было, такое мнение высказал заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», член научного совета при Совбезе Александр Яковенко, пишет РИА Новости .

«Политика Европы стала для России сверхтоксичной и геополитически мелковатой. Европа сама сделала все возможное, чтобы исключить себя из глобальной политики», — заявил Яковенко.

Яковенко также предположил, что аналогичное мнение европейским союзникам в Мюнхене зачитает вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В среду состоялся продолжительный телефонный диалог между главами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом соответственно. Лидеры двух стран затронули тему обмена гражданами РФ и США, а также обсудили украинский кризис. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили перспективы личного общения и условились провести встречу в будущем. Позднее Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Путиным на территории Саудовской Аравии.

Комментируя ситуацию, Яковенко отметил особое недовольство европейских лидеров накануне конференции в Мюнхене. Их задело решение Трампа нанести свой первый визит не европейским союзникам, а Саудовской Аравии. Это стало чувствительным ударом для стран ЕС, которые традиционно претендовали на приоритетное внимание американских президентов, стремясь подчеркнуть свою стратегическую значимость.