CBS: Трамп заявил, что провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости со ссылкой на CBS News.

Об этом глава Белого дома заявил, выступая в Овальном кабинете.

Ранее президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели переговоры по телефону 12 декабря, об этом официально сообщили в Кремле и раскрыли детали беседы лидеров, которые затронули несколько важных тем международной повестки, в том числе украинского конфликта.

Лидеры двух стран особое внимание уделили ситуации на Украине. Американский президент призвал к поиску дипломатического решения конфликта. Российский лидер поддержал идею мирного урегулирования через переговоры, подчеркнув важность устранения первопричин возникновения этого конфликта.

Разговор длился полтора часа. После него Трамп выразил надежду на то, что в скором времени сотрудничество стран приведет к успеху.