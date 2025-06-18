Израильские сирены воздушной тревоги прозвучали повторно за полчаса

Второй за последние 30 минут сигнал воздушной тревоги прозвучал в Тель-Авиве на фоне продолжающегося ракетного обстрела со стороны Ирана, сообщает РИА Новости .

Над городом активно работают системы ПВО, в небе слышны взрывы перехватываемых ракет.

Армия обороны Израиля распространила экстренное предупреждение, приказав всем жителям страны оставаться в укрытиях. Сигнал тревоги был активирован в десятках городов центрального региона.

Нынешний обстрел стал продолжением эскалации, начавшейся после израильских ударов по иранским ядерным объектам. Ранее Тегеран пообещал «карательную операцию», и текущие события подтверждают эти угрозы.