В Тегеране заявили о готовящейся «карательной операции»
IRNA: карательная операция Ирана состоится в ближайшее время
Начальник Генерального штаба ВС Ирана Абдулрахим Мусави сделал заявление, обозначив эскалацию конфликта с Израилем, сообщает агентство IRNA.
«Все предыдущие операции были лишь предупреждением. Карательная операция состоится в ближайшее время», — заявил военачальник, не уточняя конкретных сроков и целей.
Параллельно иранское государственное телевидение распространило сообщение.
«Сегодня вечером мир увидит сюрприз, который запомнит на века», — указано в тексте.
Заявления поступили на фоне активных консультаций в Белом доме о возможном участии США в ударах по иранским ядерным объектам.