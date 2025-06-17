В Тегеране заявили о готовящейся «карательной операции»

сегодня в 23:45

IRNA: карательная операция Ирана состоится в ближайшее время

«Все предыдущие операции были лишь предупреждением. Карательная операция состоится в ближайшее время», — заявил военачальник, не уточняя конкретных сроков и целей.

Параллельно иранское государственное телевидение распространило сообщение.

«Сегодня вечером мир увидит сюрприз, который запомнит на века», — указано в тексте.

Заявления поступили на фоне активных консультаций в Белом доме о возможном участии США в ударах по иранским ядерным объектам.