Израиль признался, кто приказал взорвать пейджеры в Ливане

Приказ о подрыве пейджеров членов шиитского движения «Хезболлах» в Ливане отдал лично премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом заявили в канцелярии политика, сообщает ТАСС .

«Подтверждаю», — сказала сотрудница канцелярии в ответ на соответствующий вопрос российского журналиста.

Ранее портал Ynet писал, что Нетаньяху на заседании кабмина Израиля заявлял, что утвердил ликвидацию лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы, а также операцию по подрыву средств связи бойцов движения в Ливане.

При взрывах пейджеров в Ливане ранения получили почти 4,5 тысячи человек, погибших — минимум 20 человек. После случившегося «Хезболлах» казнила ряд своих представителей, которые были ответственны за поставку средств связи.

