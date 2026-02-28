Израиль опять начал бомбить Ливан
ЦАХАЛ атаковал объекты «Хезболлах» в Ливане
Армия Израиля атакует объекты движения «Хезболлах» на юге Ливана. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
Ударам подверглась инфраструктура движения. Конкретные объекты не называются.
Израиль начал атаковать инфраструктуру «Хезболлах», поскольку движение якобы много раз нарушало договоренности о прекращении огня.
Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ собирается наступать в Газе в марте. Планы по повторному проведению военных операций уже сформированы.
