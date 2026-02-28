Израиль опять начал бомбить Ливан

сегодня в 08:05

Армия Израиля атакует объекты движения «Хезболлах» на юге Ливана. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Ударам подверглась инфраструктура движения. Конкретные объекты не называются.

Израиль начал атаковать инфраструктуру «Хезболлах», поскольку движение якобы много раз нарушало договоренности о прекращении огня.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ собирается наступать в Газе в марте. Планы по повторному проведению военных операций уже сформированы.

