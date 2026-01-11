Times: Израиль планирует новое наступление в Газе весной

сегодня в 03:19

Израиль планирует новое наступление в Газе в марте, сообщает RT со ссылкой на Times of Israel.

«ЦАХАЛ составила планы по проведению возобновленных интенсивных военных операций в Газе в марте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что израильская армия планирует отодвинуть демаркационную «желтую линию» на запад и расширить территории под своим контролем.

Ранее в ответ на нападение на армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в южной части сектора Газа израильские ВВС нанесли удары с воздуха по городу Рафах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.