Из Москвы вылетел самолет, на борту которого может находиться Уиткофф

Самолет, на борту которого может находиться спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, вылетел из российской столицы, сообщает ТАСС .

«Борт вылетел», — заявили в авиадиспетчерских кругах.

Собеседник добавил, что из аэропорта вылетел борт Bombardier Global 7500, на котором Уиткофф в среду утром прилетел в Москву.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва через Уиткоффа передала Вашингтону сигналы по украинскому вопросу. При этом какие сигналы были переданы и получены от американской стороны, Ушаков не сообщил.

6 августа президент России Владимир Путин принял в Кремле Стивена Уиткоффа. Они обсудили в том числе урегулирование российско-украинского конфликта. Встреча Путина и Уиткоффа продлилась около 3 часов. Затем кортеж спецпосланника американского президента покинул Кремль.