19 декабря в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным — 2024». Она сочетает в себе форматы прямой линии и пресс-конференции. Глава государства ответит на главные вопросы, которые интересуют граждан России.

Традиционно прямая линия с Путиным начнется в 12:00 по московскому времени. Программу будут транслировать Первый канал, «Россия 1», НТВ, «Россия 24», ОТР, «Мир». Послушать трансляцию можно на радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Пользователям социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» трансляция будет доступна в официальных сообществах программы.

По прогнозам федеральных телеканалов, трансляция продлится не менее трех часов. В 2023 году эфир длился 4 часа и 4 минуты. Самый долгий разговор президента с гражданами состоялся в 2008 году — он длился 4 часа 40 минут.

Жители страны разными способами в течение нескольких дней могли направлять вопросы российскому лидеру. Количество обращений граждан уже перевалило за 1,5 млн. Россияне смогут задавать вопросы Путину до момента, пока не завершится прямая линия.

В этом году вопросы граждан обрабатывает искусственный интеллект GigaChat от Сбера. Россия стала первой страной, которая задействовала ИИ в подготовке к программе такого формата, аналогичные инструменты не использовались даже в передовых странах мира.

Ожидается, что многие из обсуждаемых тем послужат катализатором для разработки новых государственных инициатив и программ как на федеральном, так и на региональном уровнях. Подобная практика уже доказала свою эффективность в прошлом, когда вопросы, поднятые во время прямых линий с президентом, находили отражение в последующих политических решениях.

На предстоящем мероприятии «Итоги года» будет обеспечено международное присутствие, включая представителей западных СМИ. Это подчеркивает значимость события и интерес к нему со стороны мирового сообщества.