МИД России выразил недовольство в связи с отказом ведущей итальянской газеты Corriere della Sera опубликовать подготовленное интервью с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сообщает «Царьград» .

На Смоленской площади рассказали, что российская сторона сама предложила организовать интервью с целью «остановить поток ложной информации о России» в итальянских СМИ.

Изначально газета выразила согласие на проведение интервью и предоставила обширный список вопросов, на которые министр иностранных дел предоставил развернутые ответы. Тем не менее, получив текст, редакция отказалась от его публикации, мотивируя это присутствием «спорных утверждений, требующих проверки фактов».

МИД предложил компромиссное решение — опубликовать сокращенный вариант в печати, а полную версию разместить на сайте, однако редакция отклонила и эту альтернативу. Российская сторона предоставила агентству ТАСС обе версии материала, подчеркнув, что итальянским гражданам намеренно ограничивают доступ к объективной информации.

