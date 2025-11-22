Анонимный источник в украинских спецслужбах констатировал: «Прямо сейчас мы кое-как держимся. Кто знает, что будет через два месяца? Предлагаемая сделка не станет лучше к тому моменту».

Издание отмечает, что Киев столкнулся с комплексом кризисов, включая быстрое продвижение российских войск, критическую нехватку пехоты и обострение внутриполитических скандалов.

Такая оценка ситуации совпадает с недавними заявлениями российского руководства о том, что текущая динамика на фронте является необратимой, а переговорные позиции Украины со временем будут только ослабевать.

