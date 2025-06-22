Иран запросил срочное заседание совета МАГАТЭ

После массированных американских ударов по иранским ядерным объектам Тегеран запросил срочное заседание Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает ТАСС .

«Сегодня как никогда ясна ответственность МАГАТЭ и лично гендиректора (Рафаэля Гросси-ред.), который продемонстрировал очевидную предвзятость в пользу воюющих сторон и тем самым дал повод для недавней катастрофы», — говорится в заявлении МИД Ирана.

Внешнеполитической ведомство исламской республики призывает Совет управляющих МАГАТЭ выполнять свои юридические обязанности и провести срочное заседание после ударов Соединенных Штатов по иранским мирным ядерным объектам.

В ночь на 21 июня военные США ударили по трем ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Как уточнил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, целью было ограничение ядерных возможностей Ирана. По его словам, в результате ударов по территории республики были уничтожены объекты по обогащению урана.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России или МАГАТЭ нет свидетельств того факта, что Иран якобы планировал создать ядерное оружие.