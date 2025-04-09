Иран снабдил иракских шиитов ракетами, способными атаковать Европу

Иран впервые поставил шиитским группировкам в Ираке дальнобойные ракеты «земля—земля», часть из которых могут долететь до Европы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на The Times. Источники утверждают, что иранские союзники также получили ракеты меньшей дальности.

Поставку ракет, по данным издания, организовал Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 12 апреля в Омане состоятся прямые переговоры с Ираном о его ядерной программе. Американский лидер угрожал Тегерану «невиданными бомбардировками», если дипломатический метод не даст результатов. Иран подтверждал участие в оманской встрече, однако отвергал предложение прямых переговоров, заявляя о необходимости контактов с участием третьих стран.

КСИР заявлял, что Иран пересмотрит ядерную доктрину и оборонную программу в случае внешней агрессии.

