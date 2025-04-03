КСИР: Иран пересмотрит ядерную доктрину в случае внешнего нападения

сегодня в 02:00

Замглавы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани заявил, что власти Ирана могут пересмотреть оборонную доктрину и ядерную программу в случае внешней угрозы, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что военная агрессия против Ирана только выведет атомную промышленность страны на новый уровень.

«В случае реализации угроз против ядерной программы Иран пересмотрит оборонную доктрину и суть своей ядерной программы», — сказал генерал.

Ранее президент Ирана Масуме Пезешкиан в официальном ответе отверг возможность прямых переговоров с Вашингтоном по ядерной программе.

Тегеран настаивает, что любые переговоры должны проходить исключительно при посредничестве третьих стран.

Американский президент Дональд Трамп во время февральского разговора с российским лидером Владимиром Путиным попросил, чтобы Россия выступила посредником на переговорах США и Ирана по вопросу ядерной программы республики.