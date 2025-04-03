КСИР: Иран пересмотрит ядерную доктрину в случае внешнего нападения
Замглавы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани заявил, что власти Ирана могут пересмотреть оборонную доктрину и ядерную программу в случае внешней угрозы, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что военная агрессия против Ирана только выведет атомную промышленность страны на новый уровень.
«В случае реализации угроз против ядерной программы Иран пересмотрит оборонную доктрину и суть своей ядерной программы», — сказал генерал.
Ранее президент Ирана Масуме Пезешкиан в официальном ответе отверг возможность прямых переговоров с Вашингтоном по ядерной программе.
Тегеран настаивает, что любые переговоры должны проходить исключительно при посредничестве третьих стран.
Американский президент Дональд Трамп во время февральского разговора с российским лидером Владимиром Путиным попросил, чтобы Россия выступила посредником на переговорах США и Ирана по вопросу ядерной программы республики.