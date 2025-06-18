Иран ответил Трампу угрозой на призыв капитулировать

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ходе обращения к нации отверг предложение президента США Дональда Трампа об иранской капитуляции перед Израилем. Аятолла сказал, что народ республики никогда не сдастся, а американцы должны понимать, что военное столкновение с Тегераном, «несомненно, нанесет им непоправимый ущерб», сообщает Tasnim .

Во время телеобращения Хаменеи поблагодарил соотечественников за мужественную реакцию на «„глупый и злобный“ акт агрессии со стороны сионистского врага», пишет агентство. По словам аятоллы, народ Ирана не сдастся ни перед чем и станет «решительно бороться с навязанной войной так же, как он будет выступать против навязанного мира».

Хаменеи отверг призыв Трампа о капитуляции и подчеркнул, что «мудрые люди, знакомые с иранской нацией и историей», не станут говорить с Тегераном на языке угроз.

В последние дни отношения Ирана и Израиля обострились и перешли в фазу взаимных ракетных обстрелов. Одна из иранских атак обрушилась на Тель-Авив, после чего город оказался «парализован» и остался без электричества, сообщало Fars.