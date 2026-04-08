Иран назвал 10 условий прекращения огня, с которыми согласились США

Иран со своей стороны составил 10 условий прекращения огня, сообщает ТАСС со ссылкой на государственное телевидение исламской республики.

Американская сторона «была вынуждена согласиться» с требованиями Тегерана. Среди них — принцип ненападения, сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом, признание права на обогащение урана на территории страны и отмена всех санкций.

Кроме того, Соединенные Штаты приняли пункты о выплате компенсации Ирану, выводе всех американских войск из региона и прекращении боевых действий на всех фронтах, в том числе против проиранских сил в Ливане.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что дал согласие на перемирие с Ираном. Оно продлится две недели. Израиль тоже решил приостановить бомбардировки.

