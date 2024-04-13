Иордания запретила движение воздушных судов над своей территорией
Иордания закрыла воздушное пространство над страной
Управление авиационного регулирования Иордании запретило движение воздушных судов над своей территорией, начиная с вечера 14 апреля, пишут «Известия» со ссылкой на телеканал Аl Jazeera.
Ранее авиакомпании KLM, Qantas, и Austrian Airlines приостановили полеты над Ираном, Lufthansa временно отменила все рейсы в страну.
Эти компании представляют Нидерланды, Австралию, Австрию и Германию.
Ранее главы МИД Ирана и Иордании провели встречу для стабилизации политической обстановки.