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Иордания запретила движение воздушных судов над своей территорией

Иордания закрыла воздушное пространство над страной
Политика

Управление авиационного регулирования Иордании запретило движение воздушных судов над своей территорией, начиная с вечера 14 апреля, пишут «Известия» со ссылкой на телеканал Аl Jazeera.

Ранее авиакомпании KLM, Qantas, и Austrian Airlines приостановили полеты над Ираном, Lufthansa временно отменила все рейсы в страну.

Эти компании представляют Нидерланды, Австралию, Австрию и Германию.

Ранее главы МИД Ирана и Иордании провели встречу для стабилизации политической обстановки.