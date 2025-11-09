Интервью Трампа повлияло на кадровые перестановки в Би-би-си

Руководство британской телерадиокомпании Би-би-си совершило кадровую перестановку после скандала, связанного с фальсификацией речи президента США Дональда Трампа в документальном фильме программы Panorama, сообщает РИА Новости.

Генеральный директор Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс подали в отставку после того, как выяснилось, что монтаж выступления американского лидера создал ложное впечатление, будто он поощрял беспорядки в Капитолии в январе 2021 года.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее назвала британского вещателя фейковым СМИ.

Сразу после второй инаугурации в 2025 году Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи человек, осужденных за штурм Капитолия, выполнив свое предвыборное обещание.

В своем прощальном обращении Дэйви признал, что Би-би-си допустила «некоторые ошибки», хотя в целом работает качественно.

Ранее в Азербайджане была официально прекращена деятельность представительства британской телерадиокомпании BBC.