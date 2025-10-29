Азербайджан исключил британскую телерадиокомпанию из госреестра

Как сообщает агентство АПА со ссылкой на агентство по развитию медиа страны, ликвидация связана с отсутствием международного соглашения, регулирующего работу иностранных СМИ в Азербайджане.

«Если представительство какого-либо иностранного медиа-субъекта осуществляет деятельность без наличия подобного международного соглашения, это является основанием для его ликвидации», — пояснили в ведомстве.

BBC была исключена из государственного реестра юридических лиц, а аккредитация всех сотрудников компании аннулирована. В агентстве подчеркнули, что без действующей аккредитации журналисты BBC не имеют права заниматься профессиональной деятельностью на территории Азербайджана, а любая такая работа будет считаться нарушением законодательства.

Ранее стало известно, что шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» Евгений Белоусов, ранее заключенный под стражу, покинул Баку.