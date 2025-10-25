Задержанный в Баку шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» вылетел в РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в субботу шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» Евгений Белоусов вылетел в Россию из Баку после того, как его освободили из-под стражи, сообщает РИА Новости .

«Второй корреспондент Sputnik Белоусов вылетел из Баку после освобождения из-под стражи», — уточнила Захарова.

В Азербайджане 30 июня этого года власти безосновательно задержали семь человек в агентстве «Sputnik Азербайджан», который входит в состав медиагруппы «Россия сегодня». Глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы в стране на 4 месяца.

9 октября президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев встретились в Душанбе. После этого стало известно об освобождении главы новостного агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых. В РФ в ответ освободили бывшего директора московского Театра сатиры Мамедали Агаева.

