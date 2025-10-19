сегодня в 21:04

Директор «Sputnik Азербайджан» Картавых после освобождения вылетел в РФ

Руководитель новостного агентства «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых больше не находится под стражей в Азербайджане и возвращается в Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС .

«Картавых был освобожден из-под стражи и вылетел в Россию», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что азербайджанский суд принял решение об освобождении Картавых из-под ареста. Он был задержан 1 июля и помещен под стражу на 4 месяца после операции, проведенной МВД страны в офисе «Sputnik Азербайджан».

Картавых инкриминировали преступления, предусмотренные статьями Уголовного кодекса Азербайджана: «Мошенничество, повлекшее значительный ущерб», «Незаконная предпринимательская деятельность, принесшая крупный доход» и «Отмывание денег, полученных преступным путем».

Представители Sputnik утверждали, что не получали официальных предписаний о прекращении деятельности в Азербайджане, а возможные разногласия решались в рамках рабочих групп.

