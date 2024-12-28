Интервью с Маском стало последним перед увольнением немецкой журналистки

Руководитель раздела «мнения» немецкой газеты Die Welt Ева Мари Когель уволилась после подготовки к выходу в печать интервью с американским бизнесменом Илоном Маском, пишет ТАСС .

«Вчера я подала заявление об увольнении после выхода материала (с Маском — ред)», — написала Когель в соцсети X.

В публикации Маск заявил, что Германия «находится на критическом этапе... экономического и культурного коллапса». Бизнесмен и функционер команды избранного президента США Дональда Трампа подчеркнул, что он многое сделал для ФРГ и имеет право судить о состоянии страны.

Ранее Маск и канцлер Германии Олаф Шольц вступали в заочную полемику, граничащую с оскорблениями, по поводу ситуации в государстве.