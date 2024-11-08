Маск прокомментировал решение Шольца об отставках в правительстве
Маск назвал Шольца «глупцом» из-за развала коалиционного правительства
Американский предприниматель Илон Маск назвал немецкого канцлера Олафа Шольца «глупцом» из-за развала коалиционного правительства Германии, сообщает«КоммерсантЪ».
«Олаф — глупец», — написал бизнесмен на странице в соцсети Х.
Ранее Шольц заявил о намерении обратиться в Бундестаг по поводу вынесения вотума доверия немецкому кабмину.
Шольц также инициировал отставку главы министра финансов Кристиана Линднера из-за его позиции по финансированию Украины.