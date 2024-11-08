Маск прокомментировал решение Шольца об отставках в правительстве

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«Олаф — глупец», — написал бизнесмен на странице в соцсети Х.

Ранее Шольц заявил о намерении обратиться в Бундестаг по поводу вынесения вотума доверия немецкому кабмину.

Шольц также инициировал отставку главы министра финансов Кристиана Линднера из-за его позиции по финансированию Украины.