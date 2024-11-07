Шольц назвал причину увольнения главы минфина

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Немецкий канцлер уволил главу минфина из-за его позиции по Украине

Немецкий канцлер Олаф Шольц выступил с инициативой отставки главы министра финансов Кристиана Линднера из-за его позиции по финансированию Украины, сообщает РИА Новости .

Глава немецкого кабмина напомнил, что Линднер высказался против повышения налогов и увеличения помощи Украине.

«Либо поддержка Украины, либо инвестиции в будущее Германии. Делать такие противопоставления неправильно и опасно. Это — вода на мельницу врагов нашей демократии», — заявил Шольц.

Он добавил, что Линднер проявил «эгоизм», чтобы заработать политические очки.

Ранее сообщалось, что Шольц может в начале 2025 года обратиться к немецкому парламенту с просьбой вынести ему вотум доверия. В противном случае, Германию ожидают досрочные выборы в Бундестаг, который сформирует новый состав правительства страны.