Шольц назвал причину увольнения главы минфина
Немецкий канцлер Олаф Шольц выступил с инициативой отставки главы министра финансов Кристиана Линднера из-за его позиции по финансированию Украины, сообщает РИА Новости.
Глава немецкого кабмина напомнил, что Линднер высказался против повышения налогов и увеличения помощи Украине.
«Либо поддержка Украины, либо инвестиции в будущее Германии. Делать такие противопоставления неправильно и опасно. Это — вода на мельницу врагов нашей демократии», — заявил Шольц.
Он добавил, что Линднер проявил «эгоизм», чтобы заработать политические очки.
Ранее сообщалось, что Шольц может в начале 2025 года обратиться к немецкому парламенту с просьбой вынести ему вотум доверия. В противном случае, Германию ожидают досрочные выборы в Бундестаг, который сформирует новый состав правительства страны.