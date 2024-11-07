В Германии могут провести досрочные выборы
Шольц планирует запросить у бундестага вотум доверия
Немецкий канцлер Олаф Шольц может в начале 2025 года обратиться к бундестагу с вотумом доверия, сообщает RT со ссылкой на СМИ. .
«Это может открыть путь к досрочным выборам в марте», — указано в публикации.
Ранее в среду Шольц отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера.
Линднер, возглавляющий Свободную демократическую партию ФРГ, якобы предложил провести в Германии «новые выборы».
Это свидетельствует о политическом кризисе в Берлине, резюмируют авторы статьи в издании Berliner Zeitung.