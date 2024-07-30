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InfoBRICS: Европа под руководством Германии готовится к войне с Россией

Европа во главе с Германией готовится начать войну с РФ, на это указывает план Берлина по размещению порядка миллиона западных солдат у российской границы, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью в InfoBRICS.

Как отметил в материале обозреватель Драголюб Боснич, Берлин готовит план по переброске к границам с Россией около 800 тыс. военнослужащих НАТО. Запад таким образом пытается противостоять «российской угрозе».

Кроме того, по словам Боснича, Европейский союз рассматривает возможность вернуть обязательную военную службу. Из-за этого он уже практически полностью превратился в военный альянс, цель которого одна — война с РФ.

Обозреватель считает, что у Москвы не останется иного выбора, кроме как показать разрушительную мощь отечественного вооружения.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал об ответе на возможное размещение американского вооружения в Германии. Российский лидер подчеркнул, то в таком случае Москва снимет мораторий на размещение РСМД.