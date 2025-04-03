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Индию обвинили в поставках оружия для ВСУ

Также канал опубликовал фото артиллерийских мин для 120-мм минометов. Отмечается, что оружие было произведено в Индии в прошлом году.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что конфликт на Украине должен решиться миром. По словам политика, Нью-Дели выступает за скорейшее установление мира и стабильности.

Также сообщалось, что украинское оружие после окончания конфликта заполонит рынки Европы, Африки и Ближнего Востока.