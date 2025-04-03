Индию обвинили в поставках оружия для ВСУ
Индию обвинили в поставках артиллерийских мин Украине, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».
Также канал опубликовал фото артиллерийских мин для 120-мм минометов. Отмечается, что оружие было произведено в Индии в прошлом году.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что конфликт на Украине должен решиться миром. По словам политика, Нью-Дели выступает за скорейшее установление мира и стабильности.
Также сообщалось, что украинское оружие после окончания конфликта заполонит рынки Европы, Африки и Ближнего Востока.