«И думать не хочу»: Путин высказал мнение о сделке США и Украины по ископаемым

Президент России Владимир Путин вечером 24 февраля провел совещание по развитию отраслей редких и редкоземельных металлов, после чего ответил на вопрос журналиста телеканала «Россия 1» Павла Зарубина , что думает на тему сделки по полезным ископаемым между Соединенными Штатами и Украиной.

Оценка имеющихся ресурсов должна предшествовать заключению договора между США и Украиной о редкоземельных металлах — такую позицию выразил глава России и сделал акцент на том, что в целом этот вопрос Москвы не касается.

«Нас это не касается. Никак не оцениваю и даже и думать не хочу на эту тему. Конечно, надо бы оценить эти ресурсы, насколько они реальны, сколько там этих ресурсов, сколько они стоят и так далее, но это, повторяю, не наше дело», — заявил Путин в ответ на вопрос Зарубина.

Глава государства подчеркнул, что Россию в первую очередь волнует то, что обсуждалось на состоявшемся совещании.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в течение ближайших двух недель украинский лидер Владимир Зеленский может приехать в Вашингтон для подписания соглашения по полезным ископаемым.