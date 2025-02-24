Путин собрал совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов

На совещании, которое проходит в формате видеоконференции, собрались ключевые представители правительства и руководители государственных структур. Среди присутствующих — глава «Росатома» Алексей Лихачев и министр экологии и природных ресурсов Александр Козлов.

Участие в мероприятии также принимают замглавы правительства Дмитрий Патрушев и первый зампред правительства Денис Мантуров. Кроме того, в обсуждении задействованы Максим Орешкин, который является заместителем руководителя президентской администрации, и Антон Алиханов — глава Министерства промышленности и торговли.

«Я предлагаю, как мы и договаривались, предметно рассмотреть сегодня (24 февраля — ред.) вопрос, который обсуждался на недавнем Форуме будущих технологий, — имею в виду развитие отечественной индустрии редких и редкоземельных металлов. Я во вступительном слове об этом говорил, и в ходе дискуссии мы так или иначе эту тему затрагивали. Отмечу, что это направление является важнейшей ресурсной базой современной экономики», — сказал Путин, обратившись к участникам совещания.

Путин подчеркнул, что для того, чтобы Россия могла конкурировать на мировых рынках, нужно развивать отрасли редких и редкоземельных металлов, которые необходимы в том числе в микроэлектронике и энергетике.

В своем обращении к Федеральному Собранию 2024 года президент уже затрагивал этот вопрос. Путин отметил, что для достижения намеченных целей необходимо задействовать весь доступный арсенал инструментов роста и существующие механизмы развития.