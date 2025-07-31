Хуситы заявили об ударах БПЛА по трем объектам в Израиле Политика сегодня в 00:59

Сторонники мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявили об удараз по трем объектам в Израиле с применением пяти беспилотников. С таким заявлением выступило военный представитель движения Яхья Сари, сообщает RT со ссылкой на Fars News.

Отмечается, что были поражены израильские объекты в районах Яффо, Ашкелон и Негев. Ранее в секторе Газа по данным местного министерства здравоохранения, не менее 67 палестинцев погибли и свыше 200 получили ранения в результате обстрелов израильской армии. По утверждению ведомства, жертвы находились среди гражданских, пытавшихся получить гуманитарную помощь на севере анклава.