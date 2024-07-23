Харрис отмолчалась на вопрос, где сейчас Байден и что с ним

Вице-президент США Камала Харрис не стала отвечать на вопрос о состоянии главы государства Джо Байдена, ушедшего на самоизоляцию из-за заражения коронавирусом. Она также отмолчалась на просьбу ответить, где сейчас находится Байден, сообщает Life.ru со ссылкой на телеканал Fox News.

Пресса адресовала Харрис сразу несколько запросов на эту тему, однако вице-президент не ответила ни на один из них.

«Харрис не сказала, уверена ли она, что президент Байден в настоящее время способен исполнять обязанности главнокомандующего», — добавили в Fox News.

Также вице-президент не дала утвердительного ответа на вопрос, видела ли она Байдена в последнее время.

Ранее американцы за 5 часов собрали 27,5 млн долларов на предвыборную кампанию Камалы Харрис после того, как Байден снялся с президентской гонки.