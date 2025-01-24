ХАМАС 25 января освободит четырех израильских женщин-военнослужащих

Палестинское движение ХАМАС, как и обещало, 24 января озвучило имена следующих четырех заложников, которых освободят 25 января. В список попали женщины-военнослужащие, хотя изначально речь шла о первоочередном освобождении мирных граждан, сообщает РБК .

Информацию об освобождении женщин-военнослужащих распространил в своем представитель военного крыла организации Абу Убайда. Это решение вызвало неоднозначную реакцию, поскольку противоречит изначальным договоренностям.

Согласно условиям перемирия, первыми должны были выйти на свободу гражданские лица, и только затем — военный персонал. The Times of Israel сообщает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже проводит совещания по поводу реакции на данное отклонение от соглашения.

Несмотря на нарушение очередности, освобождение именно четырех пленных было заранее согласовано сторонами и является частью первой фазы договора о прекращении огня. Представители «Бригад Иззэддина аль-Кассама» подтвердили, что передача заложников состоится 25 января.

Ранее ХАМАС освободил трех девушек из плена, которые позднее получили «подарки на память». Движение также обозначило, что освобождать заложников будет каждую субботу.