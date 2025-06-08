Хаби Лейм покинул США после инцидента с иммиграционными властями

Самого популярного тиктокера мира задержали в США за просроченную визу

По данным AFP, итальянского блогера, известного своими сатирическими видео о нелепых интернет-советах, отпустили в тот же день с условием немедленного выезда из страны.

Лейм, являющийся послом доброй воли ЮНИСЕФ, прославился оригинальным контентом, где предлагает простые альтернативы абсурдным лайфхакам. Его задержание вызвало волну обсуждений в соцсетях, подчеркивая непредсказуемость новых иммиграционных правил США даже для мировых знаменитостей.

Инцидент произошел на фоне ужесточения иммиграционной политики администрации президента США Дональда Трампа, которая недавно развернула кампанию массовых депортаций. Параллельно в Лос-Анджелес были введены войска Национальной гвардии для подавления протестов против рейдов ICE.